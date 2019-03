Irama rompe il silenzio su Giulia De Lellis: le prime parole dopo la rottura. E’ arrivata la replica da parte del cantante dopo il gossip attuale.

Dopo che il cantante di Amici, Irama, ha annunciato la rottura con la nota influencer Giulia De Lellis, il gossip è letteralmente esploso. A quanto pare infatti si parla anche di un ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante, ex fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un indiscrezione che ha avuto non poca attenzione, sia da parte dei giornali che da parte dei social. In particolare la notizia è venuta fuori quando il noto settimanale Chi ha pubblicato le foto di Giulia e Andrea nello stesso albergo. Fin ad ora il cantante, dopo aver precisato come stavano le cose con la De Lellis, non si è espresso riguardo la questione. Tuttavia, nelle ultime ore, una storia dell’ex allievo di Amici ha deciso di replicare attraverso una storia sul suo profilo Instagram.

Diverse sono state le accuse mosse a Irama e Giulia De Lellis in queste ore. Ma soprattutto è esplosa un forte litigio tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, dopo che quest’ultimo ha dedicato un messaggio a tutte le persone che riservano le loro nuove relazioni soltanto ai giornali per farsi vedere. La nota influencer, dopo essersi sentita tirata in causa da questo messaggio ormai noto a tutti, ha lasciato pubblicamente un lungo commento dove lo esorta a pensare a cose serie invece di interessarsi della vita altrui. Al contrario di Giulia però il cantante ha preferito non replicare queste pesanti accuse, almeno fino a poche ore fa, quando all’interno delle storie di Instagram ha pubblicato una foto con un messaggio che ha chiarito brevemente il suo pensiero in merito a tutto quello che stava succedendo.

Come è possibile vedere, l’immagine mostra il cantante sul palco ad uno dei suoi ultimi concerti ma il particolare più importante è la didascalia utilizzata: “Questo è il mio mondo, nessun altro”. Un commento breve, quello di Irama, che ha fatto capire di non essere per niente interessato al gossip del momento ma di avere a cuore soltanto la sua musica.

