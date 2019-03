Teresa Langella rientra in studio e con le sue risposte “asfalta” l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso.

Maria De Filippi ha invitato Teresa Langella con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso nello studio di Uomini e Donne per confrontarsi dopo il “no” ricevuto dentro la villa dalla tronista. Dopo un primo sfogo a senso unico, in cui Teresa ha parlato con Maria, ma non ha voluto incontrare Andrea Dal Corso, alla fine la Langella non ce l’ha fatta ed è rientrata in studio inferocita.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: il confronto durissimo in diretta

Teresa Langella entra in studio mentre Andrea Dal Corso sta parlando e lo interrompe con una sorta di filippica che lascia l’ex corteggiatore momentaneamente sgomento: “Il mio animo è diverso dal tuo, se io sbaglio e ho i miei modi così particolari, questa sono. Quando mi dicevi che con me tornavi ad essere genuino perché a te mancava questo lato, niente. Alla fine non potremo mai stare insieme perché siamo diversi dentro Andrea, ma non dall’aspetto fisico, ma da quello che abbiamo dentro, io ho il cuore nobile. Io sono andata contro tutti, mi dicevano che avevo il prosciutto davanti agli occhi. Quando mi fermano e parlano male di te io gli dico di non farlo perché mi fa male. Quando eravamo in villa lui mi guardava negli occhi e mi rassicurava. Non hai voluto neanche iniziare, di che bene parli?” .

Andrea Dal Corso, la spiegazione del “no” a Teresa Langella

Andrea Dal Corso poi cerca di prendere la parola e spiega la sua motivazione: “Non fa parte di me questo, ho combattuto questi mesi per farmelo andare bene, ma non riesco. So come sei fatta, ma non ci siamo frequentati sei mesi, ci siamo visti una volta a settimana e ho cercato di capire chi sei e come sono io. Io sono arrivato a prendere questa decisione perché ho dovuto fare i conti con ciò che sono io e con ciò che ho dentro io. Come tu hai un leone dentro che lo lasci anche libero, quel leone lo ho anche io, ma 30 anni ho bisogno di una persona che sappia tenerlo a bada quel leone. So percepire che tipo di donna riesce a tenere a bada ed esaltare il mio io e non ho visto questo in te. Questa situazione sta diventando comica”. L’ex corteggiatore di Teresa versa in difficoltà.

La Langella dà così la stoccata finale: “Non me ne hai mai parlato, ne avremmo discusso. Quattro mesi servono anche a questo. In villa andava tutto bene fino all’ultimo giorno, se invece me ne avessi parlato lì ora lo avrei capito. Ti ho lasciato in villa che stavamo bene e invece…quante cose ti sei perso? Io avrei voluto capire tutto e tanto fuori di te, perché io sentivo davvero delle cose. Tu fatti delle domande, non arrivare qui a prenderci in giro. Tu mi hai fatto credere che quello che provavi per me fosse abbastanza”.

