Confronto in diretta a Uomini e Donne tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo il no al Castello della Scelta.

È arrivato il momento del confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo il “no” che il corteggiatore le ha dato durante la scelta. Maria De Filippi cerca di far incontrare i due, ma non c’è stato verso e spiega ripetutamente che Andrea ha detto di no per delle motivazioni valide che riguardano anche se stesso e che, in ogni caso, Andrea Dal Corso ha detto un “no” ad un inizio di una storia non ad un fidanzamento. Teresa ha esposto le sue idee e quando è stato il momento del confronto con Andrea Dal Corso ha lasciato lo studio.

Teresa Langella parla di Andrea Dal Corso

Maria De Filippi dichiara: “Tuo padre non era pazzo di Andrea, ma era pazzo di Antonio. Io credo che tu interessassi a lui, ti ha detto di no per altri motivi”. Andrea Dal Corso infatti dopo aver incontrato il papà di Teresa Langella durante la scelta si vede che, in rvm, ha detto: “Mi sono preoccupato di lei durante tutto il percorso, vederla star male mi ha sempre logorato e sapere che la causa sono io mi butta via la testa. Dovevo prendere una decisione giusta per lei e per me. Probabilmente io non sono la persona giusta per lei in questo momento”.

Teresa Langella però non ci sta e nemmeno il contenuto inedito della conversazione tra Andrea Dal Corso e la redazione di Uomini e Donne è sufficiente: “C’ero io però non per lui. Mi ha sempre fatto credere il contrario. So che lui è qua, ma non voglio parlare con lui, non c’è niente da aggiungere mi rispetto tanto e devo volermi bene, per me è finito tutto quella sera lì. Ho tutte le mie risposte”.

Teresa lascia così lo studio e entra Andrea Dal Corso: “Mi viene difficile spiegarmi senza guardarla negli occhi. Non ho paura nel dire che dopo il bacio che ci siamo dati io sarei andato via con lei. Dopo ho incontrato il padre che mi ha fatto riflettere perché mi ha detto che se non avevo i sentimenti che andavano quanto i suoi era meglio dire di no. Io per lei ho sempre provato dei sentimenti”.

Colpo di scena, Teresa Langella rientra in studio

Quando si inizia a parlare del fatto che durante il trono Teresa e Andrea non si è mai parlato di convivenza, la Langella rientra in studio inferocita. “Se non provavi delle cose per me potevi evitare di tornare e fare la scenata delle rose, te ne stavi a casa, mi hai preso per il c***o per 4 mesi, potevi andare via, stai facendo un gioco sporco, non mi hai mai voluto bene”.

