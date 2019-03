Uomini e Donne, chi è Davide Digeso il corteggiatore di Angela Nasti del Trono Classico che è entrato nel cuore di tutte.

Nel trono di Uomini e Donne, tra i corteggiatori della tronista Angela Nasti, sbuca un corteggiatore che sembra averla colpita particolarmente che si chiama Davide Digeso, ma chi è questo corteggiatore? Lo abbiamo visto in parecchie esterne che sono entrate nel cuore di tutti. Il ragazzo di Padova ha colpito non solo Angela, ma anche tutto il pubblico in studio e a casa. Il carisma, le battute e la sua simpatia sono state estremamente apprezzate, ma cosa sappiamo di Davide, il corteggiatore di Angela? Vediamolo insieme.

Chi è Davide Digeso il corteggiatore di Angela Nasti di Uomini e Donne

La prima cosa che abbiamo notato, una volta entrato nel parterre maschile di Uomini e Donne è che Davide ha un carisma eccezionale. È il classico uomo che fa sorridere, che fa perdere la testa ad una donna con il suo corteggiamento emozionante e sorprendente. Davide Digeso, classe 1990 originario di Padova, sta cercando di tenere nascosto il più possibile su di lui. Il web è molto curioso di lui e il corteggiatore Davide spiazza tutti con il suo stile da bravo ragazzo che ha perso la testa improvvisamente per Angela, la tronista di Uomini e Donne. Orecchini da pirata, aria tenebrosa, ma un sorriso che spiazza tutti e la capacità di far sorridere tutti.

Davide e Angela Uomini e Donne: lui lascia il programma?

Come abbiamo detto non si sa molto su Davide, quello che abbiamo scoperto nel web sul corteggiatore di Angela di Uomini e Donne è che ama le moto e i cani. Su Instagram non ci sono molte foto su di lui, ma hanno uno stile preciso: divertente, allegro e scanzonato. Insomma. Da quello che stiamo vedendo per ora al trono di Angela Nasti, Davide Digeso sembra essere il favorito anche se alcuni rumors parlano di un Davide che, nelle prossime puntate lascerà il programma. Sarà vero?

