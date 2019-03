Uomini e Donne, Giulia Cavaglia tronista: la richiesta di Maria De Filippi che sconvolge l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 8 marzo 2019, dedicata al Trono Over, Maria De Filippi apre una parentesi su Giulia Cavaglia, la corteggiatrice che non è stata scelta da Lorenzo Riccardi. “Parliamo di una donna che non è una sottona, ma che non è stata scelta” dichiara Maria De Filippi e lancia un filmato con l’addio di Lorenzo a Giulia. Dopo il filmato Giulia entra in studio a Uomini e Donne.

Giulia Cavaglia torna a Uomini e Donne

Maria le chiede come sta e Giulia risponde “Abbastanza”, Gianni chiede a Giulia Cavaglia come è stata dopo la scelta: “In quel momento ha parlato la rabbia, io ero delusa, triste e arrabbiata perché dalla villa sembravo io la scelta. Ho detto delle cose che in cuor mio spero non siano vere. Io non so esprimere tanto il dolore, ma ne avevo tanto”. Maria De Filippi chiede a Lorenzo di entrare in studio e Giulia risponde: “Me la sarei evitata sinceramente”. L’ex tronista così parla: “Non ho preso in giro nessuno, ho fatto quello che mi sentivo di fare. So come ti senti Giulia, perchè l’anno scorso c’ero io lì ad essere scartato. Sono stato bene con te è inutile dirlo”. La Cavaglia però sostiene che lui avesse nel suo cuore una decisione ben precisa, ma Lorenzo nega perché in villa è stato meglio con Giulia che non con Claudia.

Giulia Cavaglia Tronista Uomini e Donne

Alla fine però Maria De Filippi ha una domanda per Giulia Cavaglia. “Abbiamo un pensiero per te, vorremmo ti sedessi sul trono”. Giulia scoppia a piangere: “Non so cosa dirti”. Lorenzo le chiede di sedersi perché si merita il trono e Maria De Filippi insiste: “Siediti, te lo meriti, divertiti”. Alla fine Giulia tra le lacrime si siede sul trono.

