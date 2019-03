Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: spunta un clamoroso segreto su un corteggiatore della nuova tronista.

La prima esperienza nello studio di Uomini e Donne non è stata delle migliori per Giulia Cavaglia. La bella torinese infatti non è stata scelta dal tronista Lorenzo Riccardi, che a lei ha preferito Claudia Dionigi. Un’avventura sfortunata insomma per Giulia, che però si è trasformata in una grande opportunità. La padrona di casa Maria De Filippi le ha proposto di sedersi sul trono. Una proposta che, dopo un’iniziale commozione, la bella Giulia ha deciso di accettare. La Cavaglia è dunque la terza tronista di questa seconda fase della trasmissione di Queen Mary: al suo fianco Angela Nasti e Andrea Zelletta. Dalle anticipazioni degli ultimi giorni riguardanti le prime esterne della Cavaglia, sono stati due i corteggiatori che l’hanno colpita maggiormente: Luca e Manuel. Ma è proprio attorno a quest’ultimo che girano alcune voci molto interessanti.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia, spunta un clamoroso segreto su un corteggiatore della tronista.

Al momento della sua presentazione sul trono. Giulia ha dichiarato di voler conoscere tutti i corteggiatori interessati realmente a lei, e d non avere un vero e proprio prototipo di uomo. La tronista però si è relazionata finora con due corteggiatori in particolare: il primo Luca Daffrè, ex corteggiatore di Teresa Langella, e attualmente in studio perché chiamato dall’altra tronista Angela. Il secondo è Manuel, sul quale la stessa Cavaglia rivela un clamoroso segreto. Pare infatti che Manuel sia una sua vecchia conoscenza, ma non solo. La ragazza infatti si dichiara molto felice di averlo ritrovato in studio, in quanto Manuel per lei rappresentava un “pallino”. “L’ho conosciuto in una discoteca a Torino tramite un amico in comune, ma dopo essermi fidanzata la conoscenza non è andata avanti. Ritrovarlo a Uomini e Donne è stata una bella coincidenza!” Queste le parole della bella torinese. Che sia la volta buona per i due?

