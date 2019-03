Elisabetta Canalis, una delle donne più apprezzate e famose d’Italia: conosciamola meglio in questo articolo dedicato alla sua vita

Elisabetta Canalis è una delle donne più amate d’Italia, i suoi flirt hanno appassionato milioni di donne, ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata, le storie d’amore e le curiosità dell’ex velina più amata di sempre.

Elisabetta Canalis: vita privata e Tv

Elisabetta Canalis è nata a Sassari il 12 settembre 1978 sotto il segno della Vergine. Abbandonata ben presto la sua Sardegna, ha raggiunto Milano, dove si è iscritta a Lingue e Letterature Straniere alla Statale. Ma non è quella la sua vocazione: gli esami superati sono pochi, probabilmente meno dei casting affrontati per entrare nel mondo della tv.

Per Elisabetta la prima occasione nel mondo della tv arriva con la partecipazione ne il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni, dopodiché a partire dal 1999 la carriera decolla. Quello è l’anno in cui diventa la “Velina mora” di Striscia La Notizia. Numerose sono le partecipazioni ai programmi tv, come ad esempio Ciro presenta Visitors, Love Bugs, Mai dire Martedì, e diverse le ospitate come ad esempio allo show Buona la prima! di Ale e Franz.

Elisabetta Canalis: le storie d’amore, il marito e la figlia

Elisabetta Canalis è super famosa anche – e soprattutto – per la sua vita privata. È stata una delle prede preferite dei paparazzi nei tre anni che è stata con Bobo Vieri, una coppia che sembrava destinata a durare e che invece è scoppiata. La sua fiamma più celebre è ovviamente George Clooney, ma anche quella ormai è un ricordo lontano. Altri flirt? Quanti ne volete. Si dice abbia avuto relazioni anche con: Gabriele Muccino, regista, con il quale è durata un’estate; e poi Guillaume Goufan, modello; Reginaldo, calciatore; e infine Brent Bolthouse, event planner.

Sembra però che alla fine, la bella Elisabetta abbia trovato l’amore. Infatti il 14 settembre 2014 si è sposata con Brian Perri. Chi è Brian Perri? Un chirurgo italo-americano. L’uomo, che a giudicare dal suo sorriso, è riuscito finalmente a renderla davvero felice.

Un’anno dopo il matrimonio i due hanno avuto una bellissima bambina: Skyler Eva, coronando finalmente il loro sogno d’amore. Elisabetta è sempre molto attenta a tutelare la sua piccola ma fa uno strappo alla regole e sui social regala ai tanti follower un video in cui la figlia si diverte ad andare in giro con dei tacchi vertiginosi. L’inquadratura non mostra il volto ma si ha modo di sentire la voce. Una clip molto divertente che mostra scene di vita quotidiana.