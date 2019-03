Vieni da me, Manuel Bortuzzo risponde a Martina Giangrande: parole che commuovono tutti

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Lo show, condotto da Caterina Balivo, riscuote, giorno dopo giorno, un notevole successo. Merito di tale risultato, ovviamente, la diversità di ospiti che, di giorno in giorno, si alternano nello studio televisivo. Ma, soprattutto, la delicatezza e disparità degli argomenti trattati. Proprio nella puntata odierna, infatti, la bella napoletana ha affrontato un argomento davvero molto attinente con i fatti di cronaca. Ospite della puntata di oggi, infatti, è Martina Giangrande, figlia del carabiniere Giuseppe che, il 28 aprile 2013, ha perso l’uso delle gambe in seguito all’attentato avvenuto dinanzi a Palazzo Chigi. Durante la sua lunga intervista, Martina ha ricevuto una gran bella sorpresa. Vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Vieni da Me, tutte le interviste dello show, Caterina Balivo e tutte le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui

Vieni da me, Manuel Bortuzzo risponde a Martina Giangrande: le parole commoventi

Appena saputa la notizia di Manuel Bortuzzo, il giovane gravemente ferito in seguito ad una sparatoria a Roma, Martina e Giuseppe Giangrande hanno voluto mostrare il loro stato d’animo. Padre e figlia, infatti, hanno scritto una lettera al ragazzo. In cui mostravano tutta la loro vicinanza. A distanza di mesi, però, è Manuel a fare una sorpresa a Martina. Durante la puntata odierna di Vieni da Me, il romano ha voluto rispondere alla lettera ricevuta dalla Giangrande. “Ciao Martina, volevo ringraziarti tantissimo per la bellissima lettera che mi avete dedicato, ho seguito la storia di tuo papà Giuseppe e mi sento molto vicino a quello che gli è successo. Ho saputo che purtroppo non sta molto bene, volevo mandargli un forte abbraccio e un gran incoraggiamento, sono sicuro che andrà tutto per il meglio. Ciao”, queste le parole del nuotatore. Insomma, parole davvero emozionanti. Che avranno toccato senz’altro il cuore di tutti. Ed, in particolare, di Martina. La quale, a fine video messaggio, ha detto: “Che bello. Sono sicura che papà ci sta guardando adesso. Papà arrivo!”