Nel corso dell’ultima registrazione del trono Over di Uomini e Donne, la conduttrice Maria de Filippi è stata costretta a far intervenire i buttafuori per calmare una rissa.

Nell’ultima registrazione negli studi di Uomini e Donne trono Over si è sfiorata la rissa tra alcuni signori.

Uomini e Donne, si sfiora la rissa: buttafuori in studio

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, nell’ultima registrazione in studio di Uomini e Donne trono Over si è creato il panico in studio. Due signori hanno iniziato a litigare e si è sfiorata la rissa. Maria de Filippi ha dovuto chiedere l’aiuto dei buttafuori.

I due partecipanti del programma in questione sono David Scarantino e Riccardo Guarnieri che, secondo alcuni rumors sulle anticipazioni della puntata, avrebbero avuto un duro scontro.

La conduttrice Maria de Filippi non è riuscita a calmare gli animi dei due uomini che sono arrivati quasi a picchiarsi. Non è la prima volta che David e Riccardo si sono scontrati nello studio, ma mai come questa volta.

La padrona di casa è stata costretta a chiedere l’aiuto della sicurezza prima che potesse accadere il peggio: il motivo sarebbe nato dopo alcune dichiarazioni di Guarnieri che avrebbe paragonato la storia di David e Cristina a quella sua e di Ida Platano.

La De Filippi ha poi rimproverato i responsabili della lite e annunciato che quelle immagini non saranno mandate in onda, visti gli episodi di violenza che stanno accadendo nelle trasmissioni televisive.

