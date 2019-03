Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, un ex corteggiatore del trono classico è omosessuale.

Il settimanale Oggi ha lanciato uno scoop. Un ex corteggiatore si è finto etero a Uomini e Donne, ma la verità è che gli piacciono gli uomini.

Uomini e Donne, un ex corteggiatore si è finto etero per andare in tv

Gli scoop a Uomini e Donne non finiscono mai. Nelle ultime ore gira voce che un ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi si è finto etero, ma in realtà ha altri gusti.

Il settimanale Oggi ha lanciato questa notizia rivelando che un ex corteggiatore, amante delle telecamere ha gusti diversi da quanto dichiara. Biondo bello e benestante sono gli aggettivi attribuiti all’uomo in questione. Di chi si parla precisamente?

Il pubblico di Uomini e Donne si sta interrogando su chi possa essere questo misterioso imbroglione, che va dietro alle donne in televisione ma che, in realtà, è omosessuale.

Il popolo del web ha accostato le caratteristiche del misterioso ad Andrea Dal Corso, l’imprenditore veneto che ha rifiutato di uscire dal programma insieme a Teresa Langella.

Strano però che possa essere lui dato che, in seguito alla scelta ed al “no” consegnato all’ex tronista, il 31 enne abbia dichiarato di voler recuperare il rapporto con Teresa.

Il giornale ha sottolineato che l’uomo in questione ha finto di essere amante delle donne per restare in tv ed ha recitato la parte del corteggiatore, ma nella vita reale i suoi gusti sono del tutto opposti.

Il pubblico del programma ha detto la sua, ma Andrea ha chiaramente smentito queste voci che circolano annunciando di voler riprovarci con Teresa.

Se non è Andrea Dal Corso, chi sarà mai?

