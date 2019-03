Da “Mattino Cinque” a “Domenica Live”: ecco quanto guadagnano gli ospiti tv.

Trasmissioni come Mattino Cinque e Domenica Live sono seguitissime dal pubblico televisivo. Ogni giorno ed ogni puntata tante storie riempiono il programma ed appassionano il pubblico da casa. Questi programmi però sono anche ricchi di ospiti, più o meno illustri. Da Valeria Marini a Karina Cascella, fino ad arrivare a Belen Rodriguez. Questi personaggi, ovviamente, non vanno lì in televisione senza ricevere un compenso. Alcuni sono umili, altri invece appaiono decisamente esagerati. Ecco a voi, dunque, quanto guadagnano gli ospiti tv all’interno delle trasmissioni televisive.

Quanto guadagna un ospite in tv? Da Valeria Marini a Belen Rodriguez

Qualche tempo fa durante la trasmissione Domenica Live, l’attore Lorenzo Crespi si fece sfuggire una frase che recitava queste parole: “Con il gettone che ricevo qui, posso pagare l’affitto per tre mesi”. Sempre durante quella intervista disse che l’affitto della sua casa gli costava circa 600 euro al mese. Dunque, se la matematica non è un opinione, Lorenzo Crespi per mezz’ora in studio guadagnerebbe circa 1800 euro. Da questa ‘rivelazione’ indiretta di Crespi, si è accesa la curiosità sui cachet delle ospitate dei vip. Così, Filippo Facci su Libero cerca di fare il punto della situazione. Il giornalista elenca diversi nomi, come ad esempio quello di Valeria Marini, Lory Del Santo, Anna Falchi, Serena Grandi, arrivando fino a Francesca Cipriani, Karina Cascella e Francesca De Andrè. Ma non si ferma qui, tra i tanti nomi ci sono anche quelli di Vittorio Sgarbi, Asia Nuccitelli e Platinette. Infine, quello che desta più scalpore è il cachet medio della regina del gossip ovvero Belen Rodriguez. Ecco tutti gli ipotetici cachet:

Valeria Marini: 7 mila euro

Lory Del Santo: 2 mila euro

Serena Grandi: 2 mila euro

Anna Falchi: 3500 euro

Karina Cascella: 500 euro

Francesca Cipriani: 500 euro

Francesca De Andrè: 500 euro

Vittorio Sgarbi: 3 mila euro

Platinette: 3 mila euro

Asia Nuccitelli: mille euro

Belen Rodriguez: dai 12 mila ai 20 mila euro

