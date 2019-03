Chievo – Milan in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Dopo il primo anticipi di ieri sera tra la Juventus e l’Udinese, questa sera torna in campo la Serie A. Molto interessante, in tal senso, il match tra il Chievo Verona ed il Milan. Da una parte, infatti, i clivensi sono all’ultima spiaggia: solo vincendo, infatti, potranno continuare a sperare in una salvezza, però, che al momento risulta essere quanto meno difficile. Dall’altra, invece, il Milan deve difendere il terzo posto e, più in generale, la zona Champions League.

Insomma, ci sono gli elementi per assistere ad una grande partita, soprattutto considerando il fatto che, al di là della classifica, la squadra di Mimmo Di Carlo nelle ultime uscite ha più volte dimostrato di essere una brutta gatta da pelare.

Chievo Verona – Milan, come seguirla in streaming

Lasciata alle spalle questa tre giorni di coppe europee e consegnata agli archivi anche la partita di ieri sera della Juventus, è tempo di pensare a questa sera. La gara in questione potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN, che ha l’esclusiva per questo match. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.30 mentre alle 20.15 inizierà il pre partita. Dopo il fischio finale, poi, ci saranno tanti contenuti esclusivi nella trasmissione “Diletta Gol”.

