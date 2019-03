Andrea Del Corso e Teresa Langella. E’ successo tutto ieri sera in discoteca.

E’ sicuramente stato uno dei troni classici più discussi degli ultimi anni. Stiamo parlando del trono di Teresa Langella che, dopo infiniti tentennamenti, nel castello, ha fatto la sua scelta, preferendo Andrea ad Antonio. Purtroppo per lei però, Andrea, dopo aver appreso di essere la scelta di Teresa, si è tirato indietro e l’ha rifiutata. Nonostante ciò, nel confronto, andato in onda qualche giorno fa, Andrea ammette di provare ancora dei sentimenti per Teresa. Questo, insieme a degli indizi social, fanno sospettare fortemente che tra Del Corso Langella sia scattata nuovamente la scintilla e che i due, dopo lo spiacevole evento della scelta, non si sono detti addio.

LEGGI ANCHE -> Teresa Langella, la risposta che “asfalta” Andrea Del Corso, applausi in diretta

Del Corso si è fidanzato? La sua risposta in discoteca è davvero inaspettata

Leggi anche: Teresa Langella confronto pesantissimo con Andrea Dal Corso in diretta a Uomini e Donne

Andrea dunque, dopo il rifiuto iniziale, è tornato sui suoi passi ed ha chiesto una seconda possibilità all’ex tronista. Teresa, dal canto suo, è dubbiosa, ma sa di provare ancora qualcosa per il ragazzo che, in fondo, aveva scelto. Dopo gli indizi social, arrivano interessanti nuovi indizi direttamente da una discoteca nella serata di ieri, venerdì 8 marzo durante la festa delle donne. Andrea infatti ieri sera è stato invitato ad una serata in discoteca e quello che è successo è da non credere. Del Corso si è lasciato andare ad una dichiarazione legata alla sua situazione sentimentale. Ufficialmente noi tutti sappiamo che il ragazzo è single, ma ieri sera in discoteca ha ammesso il contrario. A riprova di ciò, circola in rete un video postato da Il Vicolo delle News, dove Andrea in discoteca dice di essere attualmente impegnato. Insomma una dichiarazione davvero interessante che apre nuovi scenari sulla possibile relazione tra Teresa Langella e Andrea Del Corso. Che sia la volta buona? Staremo a vedere.

Per sapere tutto su Uomini e Donne Vieni da Me CLICCA QUI