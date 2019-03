Elisabetta Gregoraci Instagram: lo scatto bollente fa impazzire i fan. La showgirl ha pubblicato uno scatto sul suo profilo mentre indossa solo un body ed un cappello da neve. Guarda qui la foto!

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più apprezzate dal web per la sua eleganza e sensualità: parliamo di Elisabetta Gregoraci. La nota showgirl calabrese è infatti amatissima non solo dagli uomini ma anche dalle donne, che ne apprezzano la bellezza e la capacità di essere seducente senza mai cadere nel volgare.

Tutta la sua fama ha delle conseguenze chiaramente positive anche sulla sua attività sui social network. Su Instagram, per fare un esempio, è una vera e propria stella.

Elisabetta ama postare tantissime foto dei suoi outfit, uno dei quali ha davvero lasciato senza fiato i suoi followers.

Elisabetta Gregoraci e lo scatto bollente su Instagram

Elisabetta Gregoraci colpisce ancora! La sexy showgirl ha condiviso con i suoi follower uno scatto davvero sensuale

Poche ore fa, la showgirl calabrese si è mostrata ai suoi followers con una foto che la ritrae sulla neve con un body bianco e un cappello, mostrando un décolleté mozzafiato.

Lo scatto è stato condiviso per augurare una buona giornata ai suoi 900 mila seguaci.

“Bellissima è dire poco”, “Sei stupenda” “Che schianto!”, questi alcuni dei tantissimi commenti di apprezzamento che in poco tempo hanno invaso il profilo della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 💥 thanks to @gianlucasarago .. buona giornata a voi Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: Mar 9, 2019 at 1:35 PST

Recentemente, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Elisabetta Gregoraci ha raccontato che ha da poco concluso la sua esperienza all’interno del nuovo film del regista Mimmo Calopresti, Via dall’Aspromonte.

Elisabetta interpreterà una donna degli anni ’50, moglie di un uomo molto influente dell’epoca. Un personaggio complesso ed emblematico, per interpretare il quale è stato necessaria un’evidente trasformazione fisica.”Ho girato struccata, imbruttita, segnata da occhiaie evidenti”, ha raccontato la Gregoraci che ha anche ammesso con soddisfazione: “Mi ha trasmesso moltissimo calarmi in quei panni, in quella personalità così intensa e forte”.

