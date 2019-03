A quanto pare l’ingresso di Kate Middleton all’interno della famiglia reale è stato definito come una vera e propria fonte di salvezza per la Royal Family. In particolare una soluzione, per la reputazione della monarchia inglese, soprattutto dopo le forti difficoltà legate al “caso Diana”. Tutti conosciamo bene la storia della principessa triste che può essere riassunta con il matrimonio con Carlo, i figli William e Harry, il divorzio e la morte inaspettata a causa di un incidente stradale, insieme al compagno Dodi Al-Fayed. La Famiglia Reale fu oggetto di dure critiche, soprattutto dalla stampa, in riferimento al rapporto rigido e freddo mostrato nei confronti di Lady D. Anche nella circostanza della morte di Diana, il silenzio iniziale dei monarchi e l’impassibilità da parte della Regina Elisabetta nel suo discorso, ancora oggi, non sono stati dimenticati. Proprio per questo motivo, la decisione di William di prendere in sposa Kate che ha sempre mantenuto un profilo molto discreto, ha fatto respirare e sollevare la Royal Family.

LEGGI ANCHE: Meghan e Harry, l’incredibile scelta: ecco come si chiamerà il Royal Baby

Kate Middleton, la salvezza per la Famiglia Reale dopo Lady Diana

Nel libro “The public Woman”, la giornalista Joan Smith ha definito l’ingresso della duchessa di Cambridge come “la risposta alle preghiere” dei Reali. Perfetta per “non essere Diana”, è scritto all’interno del libro, poiché si mostra più riservata e meno carismatica. Inoltre la Smith definisce l’attuale duchessa come una “brava ragazza che ha mostrato di possedere un’ampia dose di discrezione”. Un’immagine positiva quella di Kate che appare spesso nell’associazione Heads Together, fondata insieme ai fratelli reali William e Harry, per regolarizzare la condizione di chi soffre di malattie mentali. Ha apportato insieme al marito delle modifiche al protocollo reale, in particolare per quanto riguarda l’educazione e la crescita dei figli, ai quali cerca di garantire normalità e serenità. Una figura reale sempre più amata e rispettata dai sudditi, soprattutto per la sua gentilezza e spontaneità.

Per tutte le ultime news su Kate Middleton, il duca William e tutti i componenti della famiglia reale: CLICCA QUI