Miriam Leone in canottiera: bellissima e semplice, come sempre.

Non smette mai di stupire i suoi fan Miriam Leone. Ed, infatti, poche ore fa ha pubblicato una foto, sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui si mostra ai suoi followers con il suo “grande amore”. Tranquilli, non ci riferiamo affatto ad un uomo. Miriam, infatti, a quanto pare, è single. Bensì ci riferiamo alla maglia della salute. È così, quindi, che l’attrice catanese ha voluto mostrarsi su Instagram. E, d’altra parte, con il freddo che fa in questi giorni, è opportuno coprirsi per bene. Se si vuole evitare di prendere qualche malanno.

Miriam Leone, foto con il suo “grande amore”: pioggia di complimenti per lei

Una nuova versione di Miriam Leone in canottiera trasparente è apparsa poche ore fa su Instagram. L’attrice catanese, infatti, ha voluto mostrarsi con il suo “grande amore”. Ci riferiamo, come detto precedentemente, alla canottiera. In effetti è quello che ci vuole con queste temperature davvero fredde. Ma una cosa bisogna dirla: Miriam è fantastica. Ed, infatti, non sono tardati affatto i commenti positivi dei suoi numerosi followers. E, d’altra parte, non si può dire assolutamente il contrario. L’attrice è semplicemente divina. “Qualsiasi cosa ti sta bene” e poi “Stai benissimo”, questi sono i commenti più gettonati sotto la sua foto.

Insomma, c’è davvero da dire che la maggior parte dei suoi followers sono unanimi: è davvero incantevole e fantastica.