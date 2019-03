Meghan e Harry, l’incredibile scelta della coppia: ecco come si chiamerà il Royal Baby.

E’ una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. E non fatichiamo a capirne il motivo. Da quando il principe Harry e la sua Meghan si sono sposati, è un continuo susseguirsi di notizie e voci di gossip sulla coppia reale. Si è parlato di litigi, rottura e addirittura di divorzio imminente. Un divorzio fortemente voluto dalla Regina Elisabetta, che non vedrebbe di buon occhio la bella Meghan. Quel che è sicuramente vero però è che i due sono ancora insieme e soprattutto in grande attesa del loro primo Royal Baby. E dal momento in cui c’è stato l’annuncio di Meghan e Harry dell’arrivo del primo figlio, è iniziato immediatamente il toto-nome. Come si chiamerà il nascituro? Scopriamolo insieme.

Meghan e Harry, l’incredibile scelta: ecco il nome del Royal Baby

Quello che sappiamo è che il Royal Baby nascerà in primavera, ma non c’è ancora la data precisa. C’è invece un gran fermento intorno al nome che verrà dato al cugino di George, Louis e Charlotte. Secondo i bookmakers britannici, il nome più quotato in caso di sesso femminile è Diana. Un nome pesante da portare, questo è certo, ma è sicuramente il sogno di tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare l’indimenticabile Lady D.

Una nuova principessa Diana è quindi l’ipotesi più accreditata dai tabloid: il nome Diana è infatti quotato 10 a 1, seguito da Alice, con 12 a 1. In realtà, il nome della principessa del Galles,è stato utilizzato già per la piccola figlia di Kate e William, Charlotte, il cui nome completo è Charlotte Elizabeth Diana. Ma cosa accadrà se il piccolo fosse un maschietto? Il nome più gettonato in quel caso è Arthur, favorito su tutti con la quota di 12 a 1. Inseguono a pari merito Edward e James, entrambi quotati 16 a 1.

Non ci resta che attendere per scoprire se una nuova principessa Diana approderà a corte!