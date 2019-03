Sampdoria – Atalanta in diretta streaming GRATIS, no roja directa

La partita più interessante tra quelle in programma per le ore 15.00 è senza ombra di dubbio quella che vedrà affrontarsi allo stadio Luigi Ferraris di Genova, nel quartiere Marassi, la Sampdoria e l’Atalanta. Sono due squadre che puntano in maniera importante all’Europa League: è probabile, dunque, che chi esce vincitore continua a sognare, mentre chi perde viene estromesso da questa lotta. Sono due ottime compagini che storicamente hanno sempre regalato spettacolo e che hanno un gioco molto votato alla fase offensiva.

Gli orobici sono a quota 41 punti, appaiati con la Lazio e Torino al sesto posto, mentre due punti più dietro ci sono proprio i blucerchiati che vivono un buon momento di forma e che hanno in Quagliarella la stella più brillante. Dall’altra parte, però, occhio all’ex di turno Duvan Zapata, che quest’anno sta avendo numeri a dir poco impressionanti.

Sampdoria – Atalanta, come seguirla in streaming

Si tratta di un match che promette davvero fuoco e fiamme. Lo si potrà seguire, però, solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che ha l’esclusiva per questa partita. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 ed un quarto d’ora prima inizierà il pre partita. Dopo, poi, ci saranno sulla stessa piattaforma interviste e contenuti esclusive.

