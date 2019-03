Meghan Markle, pioggia di critiche per il suo look: la gonna che indossa è davvero troppo corta.

Basta poco a Meghan Markle per far parlare di sè. Basta essere la moglie del principe Harry d’Inghilterra, insomma. Ma la bella principessa spesso fa discutere per le sue scelte, secondo molti, non proprio degne della famiglia reale. L’ultimo episodio che ha fatto storcere il naso ai sudditi, è avvenuto qualche giorno fa, l’8 marzo 2019: Meghan Marke partecipa ad una conferenza del The Queen’s Commonwealth Trust al King’s College di Londra, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Fin qui, tutto normale. Se non fosse per il look sfoggiato dalla bella Meghan Markle, un look giudicato da molti troppo eccessivo, considerando anche che la principessa è in dolce attesa.

Per tutte le ultime notizie e curiosità su Meghan Markle, il principe Harry e tutti i componenti della Royal Family CLICCA QUI

Meghan Markle, pioggia di critiche per il look della principessa: la gonna è davvero troppo corta

Pioggia di critiche per Megan per via del look sfoggiato l’ 8 marzo all’evento in cui ha presenziato da sola, senza il marito Harry. Un evento davvero speciale, dato che la Duchessa del Sussex è stata appena nominata dalla Regina Elisabetta vice-presidente proprio del The Queen of Commonwealth Trust. Ma il look proposto da Meghan per l’occasione sembra essere stato davvero poco apprezzato. Il motivo? La duchessa indossa un miniabito davvero troppo corto, che mette in mostra tutte le gambe, che Meghan ( come se non bastasse) ha il vizio di accavallare spesso e volentieri. Una gonna troppo corta, che rappresenta una scelta evitabile secondo molti, soprattutto per una donna incinta. Ma non è tutto: per molti Meghan Markle è apparsa abbastanza trascurata nell’acconciatura. Un look eccessivo, ma nello stesso tempo abbastanza trasandato. Un look che per molti non si addice a una componente della famiglia reale. Riuscirà la Regina Elisabetta a perdonare l’ennesimo “errore” della Duchessa? Staremo a vedere. Meghan Markle intanto con le sue scelte riconferma la propria autonomia, indipendenza e anticonformismo.

Leggi anche —–>Anna Tatangelo, inquadratura dal basso: gonna troppo corta, si vede tutto

Ecco il criticatissimo look di Meghan: