Stasera in Tv, domenica 10 marzo: nuova puntata di Amore Criminale | Di Che Cosa Parla | Anticipazioni.

Domenica 10 marzo su Rai 3 in prima serata andrà in onda la seconda puntata di Amore Criminale, la trasmissione dedicata alle vittime di stalking e femminicidio. Ogni serata sarà dedicata a una storia diversa. Condotta da Veronica Pivetti, che in ogni puntata recita un monologo scritto da un autore italiano, in memoria della vittima di cui si parla in ogni puntata. Amore Criminale è un programma ideato e diretto da Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli ed è realizzato in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e con la polizia di Stato. La serata di stasera è dedicata alla triste storia di Federica, uccisa a soli 16 anni vicino Roma. Federica è stata annegata nel lago di Bracciano.

Stasera in tv, domenica 10 marzo: Amore Criminale, anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Amore criminale parlerà della storia di Federica. A ucciderla a soli 16 anni il suo ragazzo, Marco Di Muro, condannato per omicidio nei tre gradi di giudizio, ma che ancora oggi si dichiara innocente. La relazione tra Mauro e Federica è stata molto travagliata. Durato 11 mesi, il loro era un rapporto di tira e molla, litigi e riappacificazioni.Ma il 31 ottobre 2012, la notte di Halloween, Federica diviene vittima della follia del suo uomo. La ragazza è stata uccisa dopo essere andata a una festa, proprio col suo fidanzato. Una festa che è diventata un incubo. Solo dopo numerose e accurate indagini, si è arrivati alla triste e sconcertante verità.

Nell’appuntamento di questa sera la conduttrice Veronica Pivetti reciterà un testo dello scrittore Francesco Abate, dedicato alla storia di Federica.

