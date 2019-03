Stasera in Tv, domenica 10 marzo 2019: Che Tempo Che Fa | Anticipazioni | Ospiti.

Questa sera una nuova puntata del talk show più famoso di Rai Uno, condotto da Fabio Fazio: Che tempo che fa. Nuovi ospiti quindi e nuove interviste arricchiranno il seguitissimo appuntamento settimanale. L’ospite più atteso della serata sarà il Segretario Nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, eletto domenica scorsa.

Stasera in tv, domenica 10 marzo: Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della serata

Oltre a Nicola Zingaretti, gli ospiti della puntata del 10 marzo 2019 saranno lo storico conduttore Rai Amadeus, attualmente al timone del talent Ora o Mai Più e del game-show I soliti ignoti, che Amadeus conduce dal 2017 nella fascia preserale. Ci sarà inoltre uno degli autori italiani più importanti di sempre, Giulio Rapetti Mogol, famoso per aver firmato molte tra le canzoni più belle di tutti i tempi e per la collaborazione col grande Lucio Battisti.

In studio anche la cantante reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Arisa, che il 26 marzo 2019 partirà col suo nuovo tour “Una nuova Rosalba nei club”. Ci sarà inoltre Pif, dal 14 marzo al cinema protagonista del film “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti, tratto dal best seller di Francesco Piccolo. Altra ospite sarà Chiara Amirante, attualmente in tutte le librerie con “La guarigione del cuore. Spiritherapy: l’arte di amare e la conoscenza di sé”, pubblicato in onore del XXV anniversario della Fondazione Nuovi Orizzonti di cui è Fondatrice e Presidente.

Nello spazio dedicato alla musica troveremo un altro protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con i brano Mi farò trovare pronto, Nek. Ci sarà inoltre Gianmarco Tamberi, fresco vincitore della Medaglia d’oro nel salto in altro agli Europei Indoor di Glasgow in Scozia con la misura di 2,32 metri.

In Che Tempo Che Fa-Il tavolo troveremo in studio Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino, Nino Frassica, il direttore e giornalista di Rai News Antonio Di Bella, Suor Cristina, Mara Maionchi, Max Giusti, Max Tortora e la cantante Rita Forte.