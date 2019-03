Chiara Amirante, La guarigione del cuore: di che parla | Trama | Presentazione

“Mi sono accorta che questo popolo della notte, il popolo dei giovani, hanno bisogno di aiuto. Ho fatto un percorso con dei ragazzi che vivono un disagio per dargli la consapevolezza che da certi tunnel si può uscire”. Si chiama ‘La guarigione del cuore’ il nuovo libro di Chiara Amirante e queste sono le parole che usa per descriverlo a Mattino Cinque, programma condotto da Federica Panicucci.

Il nuovo libro di Chiara Amirante: ‘La guarigione del cuore’

“Persone che si sentono sole anche in mezzo a mille e centinaia di amici sui social”, così descrive i giovani di questo tempo la scrittrice Chiara Amirante che è esattamente al suo ventesimo libro. “Inseguiamo la felicità in questi miraggi del successo e del potere, ma quando non si riesce ci perdiamo in certi tunnel da cui è difficile uscire”.

“Ci sono tanti problemi tra i giovani, ma non solo tra quelli appartenenti a famiglie bisognose. Ci sono problemi, infatti, anche tra quelli della parte buona della città. Bisogna curare il cuore: il bisogno d’amare va soddisfatto. Bisogna imparare ad amare davvero. Si parla tanto del potenziale della mente, ma nessuno ci parla dell’enorme potenziale dello spirito che ci rende capaci di amare”. E’ così che parla di alcuni concetti chiave del suo nuovo libro, Chiara Amirante. Parole profonde, quelle della scrittrice, che vogliono spiegare quella che è la situazione attuale dispensando anche qualche consiglio su come si esce da certe situazioni che, invece, talvolta sembrano senza uscita. Insomma, qualcosa va fatto. Bisogna, comunque, muovere il primo passo secondo Chiara Amirante e lei ha voluto esprimere questa sua voglia di ‘rinascita’ per i giovani in questo libro che uscirà domani, 12 marzo 2019.