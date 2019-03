Chiara Ferragni nuda: c’è un particolare nella foto che non tutti avranno notato.

E’ l’italiana più seguita sui social, l’unica che compare nella lista dei 10 influencer più famosi e seguiti del mondo. Si tratta di Chiara Ferragni, naturalmente. Il suo profilo Instagram conta attualmente più di 16 milioni di followers. Followers che giorno dopo giorno possono ammirare i numerosissimi outfit e look proposti dalla regina delle fashion blogger. Ma non solo. La Ferragni infatti ama condividere con i suoi fan anche molti scatti del passato: foto di quando era adolescente, foto che la ritraggono agli inizi della sua carriera, foto risalenti agli esordi del suo blog “The Blond Salad”. Chiara insomma adora fare tuffi nel suo passato, come è accaduto anche oggi. Nelle sue Instagram Stories, la moglie del rapper Fedez ha postato varie foto molto particolari, di cui una non è passata inosservata.

Chiara Ferragni nuda: c’è un particolare che non tutti avranno notato nelle sue Instagram Stories

Nella foto postata qualche ora fa dalla famosa influencer sul suo Instagram, c’è una versione di Chiara molto particolare. La blogger appare infatti completamente nuda, a mezzo busto, in posizione laterale. I capelli biondissimi le coprono una parte del viso, mentre in bella vista è il tatuaggio che Chiara ha all’altezza delle costole. Una foto come un’altra, potrebbe sembrare. Ma c’è un particolare che forse non tutti hanno notato.

Nonostante Chiara sembri combattere benissimo i segni del tempo, sono passati già 3 anni dal momento in cui è stata scattata quella foto. La data in alto alla foto ne è una prova: 2016. Una bellezza che non passa insomma, quella della Ferragni. E che giorno dopo giorno continua a conquistare milioni di followers provenienti da ogni parte del mondo.