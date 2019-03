Silvia Provvedi, scollatura spaventosa su Instagram: guardano tutti lì

Le Donatella, noto duo canoro, sono tornate sulla cresta dell’onda, per così dire, grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”. La vetrina della casa più conosciuta e seguita dagli italiani, ovviamente, ha avuto dei riflessi anche sulla loro vita sui social. Sia sui profili “privati” sia su quello del gruppo.

A tal proposito, proprio nelle ultime ore la bella Silvia ha condiviso dall’account Instagram delle Donatella una foto che non ha lasciato indifferenti, per usare un eufemismo, gli uomini che la seguono. Nello scatto in questione, infatti, in primo piano

Silvia Provvedi, scollatura da urlo

Nello scatto in questione, infatti, la scollatura è in bella vista ed in primo piano ed il post in maniera del tutto inevitabile ha riscosso un numero sia di “like” che di commenti davvero molto alto e considerevole. Al di là di tutto, la bella Silvia non è la prima volta che si è mostrata in condizioni, per così dire, più o meno simili. Di recente, per esempio, ha condiviso una foto che la ritraeva praticamente nuda, di fatto.