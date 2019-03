Un ex naufraga de L’Isola dei Famosi è diventata di nuovo mamma. È nata una bellissima bimba, di nome Giulia.

Nancy Coppola, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, è diventata nuovamente mamma. La napoletana dopo il parto, ha pubblicato su Instagram la foto della sua seconda figlia, Giulia, con un bellissimo messaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Nancy Coppola, Instagram, duro sfogo contro gli haters:”Siete Ridicoli”

L’Isola dei Famosi, un ex naufraga è diventata per la seconda volta mamma

Un ex naufraga de L’Isola dei famosi, Nancy Coppola, ha portato a termine i 9 mesi di gravidanza ed oggi, 12 marzo 2019, è nata la sua secondogenita, di nome Giulia.

Nancy Coppola oltre ad aver partecipato alla scorsa edizione del programma di Alessia Marcuzzi, è una cantante napoletana. Ha annunciato lei, tramite il suo profilo Instagram, della nascita di sua figlia. La napoletana ha già un figlio, Vincenzo, avuto dal matrimonio con Carmine.

LEGGI ANCHE—> Isola dei Famosi 2017: Nancy Coppola spara a zero su Raz Degan

Questo il post della cantante partenopea:

“Per la gioia di mamma papà e Vincenzo è nata Giulia Fragliasso”, ha scritto come didascalia del post per far sapere ai suoi fan che è andato tutto bene e che ha messo al mondo una bellissima bimba.

Nancy è sempre molto attiva sui social, ha tenuto i suoi fan sempre aggiornati sulla sua gravidanza e proprio ieri sera aveva postato un Instagram stories in cui annunciava che l’indomani il pancione non ci sarebbe stato più. Prima di entrare in sala parto ha annunciato: “Finalmente è arrivato il grande giorno, sono volati 9 mesi in un baleno.Oggi diventerò mamma per la seconda volta. Fatemi un in bocca al lupo, io vado a conoscere gli occhi di chi diVenterà la donna di casa: Giulia”.

Non resta che augurare tanti auguri alla bellissima mamma ed alla sua famiglia!

Per ulteriori news su Nancy Coppola, la sua vita privata, la sua carriera e per restare sempre aggiornati sui concorrenti de L’Isola dei Famosi—> CLICCA QUI