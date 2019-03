Cristina Buccino hot su Instagram: il bikini non contiene le forme della showgirl, fan in delirio.

E’ una delle donne più sexy del nostro Paese. Mora e dal fisico scolpito, nessuno resiste al fascino di Cristina Buccino. Diventata famosa soprattutto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2015, la bella calabrese è diventata una vera e propria icona sexy, seguitissima e amatissima da tantissimi uomini. E non fatichiamo a capire il perché. La Buccino infatti ama pubblicare sui suoi social tantissimi scatti, che rendono il suo profilo Instagram uno dei più seguito e cliccato. Merito sicuramente delle sue forme notevoli e del suo fisico perfetto, che la modella mette spesso in mostra attraverso le sue foto. Ed è proprio una foto pubblicata da Cristina Buccino questa mattina che ha colpito particolarmente i fan.

Cristina Buccino hot su Instagram: il bikini non contiene le forme, i fan impazziscono

In una Instagram Story pubblicata da Cristina Buccino qualche ora fa, la ragazza appare in una posa alquanto provocante. Si tratta di un selfie, in cui la Buccino è sdraiata su un lettino. Fin qui tutto normale, se non fosse che la bella calabrese indossa un bikini che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Un costume arancione, per l’esattezza, che mette benissimo in risalto le forme generose di Cristina Buccino, e ne mostra il fisico perfetto e scolpito.

Oltre alla generosa scollatura, infatti, la Buccino possiede anche dei notevoli addominali: un fisico da fare invidia. Non ci sorprende quindi che la bellissima modella sia una delle donne più desiderate dei nostri tempi. Come dimostrano i numerosi commenti di apprezzamento che i fedelissimi fan lasciano alla ragazza sotto ogni post.

Ecco la foto che ha fatto impazzire il web: