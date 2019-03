Bayern Monaco – Liverpool questa sera in diretta streaming GRATIS, no roja directa.

Dopo lo 0-0 di Anfield, Bayern Monaco e Liverpool si sfideranno questa sera 13 marzo 2019 nella gara di ritorno degli ottavi di finale all’Allianz Arena. Un ottavo di finale di Champions League quello tra i tedeschi e gli inglesi che si preannuncia davvero entusiasmante. La situazione delle due squadre si è capovolta, rispetto al momento dei sorteggi. Il Bayern Monaco arriva al match che vale una stagione dopo 11 vittorie nelle ultime 12 partite di campionato. Un periodo assolutamente positivo per gli uomini di Nico Kovac. Di contro, il Liverpool ha leggermente rallentato il passo, quel tanto che bastava per permettere al Manchester City di raggiungerli e superarli, posizionandosi in vetta alla classifica della Premier. Due squadre combattive e con l’obiettivo ben preciso di superare il turno: chi tra Bayern Monaco e Liverpool la spunterà e proseguirà il cammino nella competizione più importante d’Europa?

Per tutte le altre informazioni e aggiornamenti sulla partita Bayern Monaco – Liverpool e tutte le altre gare degli ottavi di finale di Champions League

Bayern Monaco – Liverpool, dove seguirla in streaming e in diretta tv

La gara di ritorno tra il Bayern Monco e il Liverpool di Klopp, come sempre accade quando si tratta di Champions League, attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il match è in programma alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile in esclusiva in diretta su SkySport 1 e SkyCalcio 2. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky sulla piattaforma mobile Skygo. In seguito, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski. ALLENATORE: Kovac.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané. ALLENATORE: Klopp.

