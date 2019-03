Barcellona – Lione in diretta streaming GRATIS, no rojadirecta

Barcellona – Lione in diretta streaming GRATIS.

Grande appuntamento in Champions League, con il Barcellona che affronterà il Lione. Dopo lo 0-0 dell’andata, entrambe le squadre si ritrovano al Camp Nou per il match di ritorno degli ottavi di Champions League.

I francesi sognano l’impresa. Ma, ovviamente è il Barcellona ad essere favorito. Ci si aspetta una prestazione decisamente più concreta rispetto alla gara d’andata.

I blaugrana sono obbligati a vincere. Un pareggio con goal qualificherebbe, infatti, il Lione.

Insomma, si tratta di una gara che i due allenatori affronteranno al massimo delle loro possibilità e che dunque promette fuoco e fiamme, con gli appassionati di calcio che non potranno perdersela per nulla al mondo.

Barcellona – Lione , seguirla in streaming e in diretta TV è semplicissimo

La partita si disputerà questa sera, mercoledì 13 marzo, alle ore 21.00, presso il Camp Nou di Barcellona, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253), ma sarà disponibile anche in streaming su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi connessi ad internet sulla piattaforma Sky Go. Insomma, una valida alternativa ai vari programmi che ci saranno stasera in TV.

Le probabili formazioni di Barcellona Lione:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Coutinho.

A disposizione: Cillessen, Semedo, Dembélé, Umtiti, Vidal, Malcom,

Allenatore: Ernesto Valverde

OLYMPIQUE LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Tousart, Ndombélé; Traorè, Fekir, Depay; Dembélé.

A disposizione: Gorgelin, Tete, Marcal, Cheik, Cornet, Terrier, Aouar.

Allenatore: Bruno Génésio