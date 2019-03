Daniele De Rossi, il famoso centrocampista e capitano della Roma, ha una bellissima moglie: Sarah Felberbaum. La donna ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair.

Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, si è raccontata a 360 gradi al quotidiano Vanity Fair. Ha parlato di se stessa, del marito, del loro rapporto. Ha svelato alcuni segreti della coppia e del calciatore, capitano della Roma. Ha confessato qualche dettaglio anche su i due loro figli, Olivia di 5 anni e Noah di 2. Sarah è un’attrice, modella e conduttrice televisiva italiana di origine inglese; sposata con De Rossi dal 2015. Torna nel mondo del cinema nei panni di Janis, moglie di Giuseppe Garibaldi (interpretato da Claudio Bisio) nella commedia “Bentornato presidente”.

Sarah Felberbaum racconta la sua vita ed il suo rapporto con Daniele

La bellissima moglie di Daniele De Rossi, capitano della Roma, Sarah Felberbaum, ha raccontato di se, della sua vita, di suo marito al quotidiano Vanity Fair.

Queste le sue parole:

“Non ho mai visto Daniele di cattivo umore. Tra un po’ dovrà prendere la decisione più difficile della sua vita: cosa fare da grande. Per tutta la vita ha fatto il calciatore, tutti i giorni della settimana. Ma è una delle persone più sagge che conosco: il lavoro non lo porta a casa, le difficoltà non passano attraverso la porta se non per un confronto. Ne ha passate di tutti i colori, sia al lavoro sia nella vita personale, in passato. Eppure in quest’ultimo periodo, con davanti la fine della carriera, mai una volta l’ho visto depresso. Di cattivo umore. Gli lascio libertà totale. Un’esperienza all’estero, perché no? Lui si fa molti più problemi, come facciamo con i nonni, i figli. E’ molto legato alla sua famiglia. Io sono diversa, dico: prendiamo i bambini e andiamo.

E’ un po’ geloso. Non vede tutti i miei film, abbiamo un rapporto sano con le nostre carriere. È capitato che anche le partite più importanti io non le abbia viste”.

Sui loro figli aggiunge: “Daniele sogna calciatore il piccolo, neanche io e neanche i miei suoceri. I miei figli giocano con la palla come gli altri, non vanno allo stadio e del resto nemmeno sul set”.

Poi, parlando di se stessa, Sarah, fa alcune confessioni:

“Mi piacciono le regole. Cerco di avere una routine con Olivia e Noah, i miei figli. Con loro parlo solo inglese e Daniele in italiano. Cerco di fare colazione con loro. Se entriamo in casa e i bambini buttano la giacca per terra, gliela faccio raccogliere e mettere nell’armadio. Sempre. Se devono buttare qualcosa, siamo per strada e non c’è un cestino, si mette in tasca e si porta con sé. Sempre. L’educazione civica è importante: sai quante volte mi sono sentita dire: ‘Ma che te frega di fare la differenziata tanto finisce tutto nello stesso cassonetto…”.

