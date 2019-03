Ambra Angiolini Instagram: dedica d’amore per Massimiliano Allegri.

Dopo la vittoria della Juventus in Champions, Ambra pubblica una dedica speciale per il suo compagno.

Non si era mai sbilanciata tanto Ambra Angiolini. Ma la vittoria in Champions della Juventus l’approdo del suo Max ai quarti di finale merita una dedica d’amore pubblica. E così l’attrice dopo che il fischio finale ha sancito l’impresa della squadra bianconera contro l’Atletico Madrid, gioisce per il suo compagno.

La romantica dedica di Ambra arriva proprio nel momento in cui si diffondono le voci di un imminente matrimonio con Max. Ma ancora non ci sono notizie ufficiali a riguardo.

Ambra e Massimiliano Allegri sono molto riservati quando si tratta della loro vita privata, ed è per questo che l’esternazione d’amore dell’attrice sui social, ha ancora più valore.

Ambra Angiolini: dedica d’amore per Massimiliano Allegri

La foto pubblicata è un po’ sfocata. Ritrae il compagno Massimiliano Allegri di spalle, mentre cammina in salita. Anche se lei rimane vaga e non fa mai riferimento diretto al fidanzato, le parole, lo scatto e l’orario di pubblicazione post partita, non lasciano spazio a dubbi.

“Coraggio viene dal latino cor, «cuore». Al pari di molte altre parole che finiscono per ..aggio, indica:

un agire che abbia un preciso scopo, l’ampiezza di qualcosa.

Cor-aggio, perciò, vuol dire fare cose che rivelino (a te innanzitutto) il tuo cuore, cioè la tua autenticità; e scoprire in tal modo quanto è grande quel che in te è autenticamente tuo”

