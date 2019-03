Diletta Leotta, pantalone stretto e posa da urlo: gli occhi vanno tutti lì

Diletta Leotta è senza ombra di dubbio una delle donne più amate in Italia. Ha raggiunto, infatti, un livello di notorietà importante grazie al fatto che ha iniziato la sua scalata nel mondo del calcio, abbinando delle competenze notevoli ad una bellezza assolutamente fuori dal comune. Un mix, dunque, che ha reso di fatto inevitabile un simile successo che ha dei riflessi inevitabili anche sui suoi social.

In particolar modo su Instagram è una vera e propria star come testimoniato dal fatto che ha un seguito che si può quantificare in quasi quattro milioni di follower. Proprio su questo social network ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme all’ex portiere dell’Inter Julio Cesar. Gli occhi di tutti, però, si posano su un particolare non di poco conto.

Diletta Leotta: pantalone troppo stretto, fan a bocca aperta

Nella foto, infatti, si vede palesemente che la sua posizione viene, per così dire, accentuata dal fatto che il pantalone risulta essere troppo stretto e questo in maniera del tutto inevitabile fa alzare la temperatura dei suoi fan. D’altronde il suo corpo è perfetto anche per merito degli intensi allenamenti a cui si sottopone.