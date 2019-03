Jovanotti, momento difficile per lui: persona molto vicina a lui è in ospedale

Senza ombra di dubbio Jovanotti è in senso assoluto uno degli artisti più amati dagli italiani. Proprio per questo motivo in questi istanti tutti i suoi fan stanno trattenendo il respiro ed incrociando le dita nella speranza che questo brutto momento possa passare in fretta e nel migliore dei modi possibili. Nella giornata di ieri, infatti, la suocera del cantante è scivolata da un muretto presente nella sua abitazione ed ha riportato diverse fratture in più parti del corpo. Secondo quanto riportato dai media locali, in particolare da AdnKronos, la donna avrebbe in un primo momento perso i sensi.

Pronto, per fortuna sua e di tutte le persone a lei vicine, l’intervento da parte dei sanitari, che l’hanno prontamente condotta in ospedale grazie all’elisoccorso.

Jovanotti, la suocera in ospedale: come sta

A quanto pare, le sue condizioni sarebbero gravi ma la donna non pare essere in pericolo di vita. Prontamente sono stati avvertiti anche tutti i familiari della donna, a partire dalla figlia Francesca, che adesso si trova, in compagnia di Jovanotti, in America per degli impegni artistici del cantante. Ovviamente la distanza in maniera inevitabile fa alzare la tensione, ma a quanto pare la donna non è in pericolo. Attimi di tensione. Stavolta, dopo lo splendido regalo che aveva deciso di fare, arriva una notizia non positiva per Jovanotti.