Mario Balotelli attacca duramente Barbara D’Urso sui social: “Vergognati”. Per il calciatore a quanto pare ci sono ancora delle questioni irrisolte.

Mario Balotelli, noto calciatore e da qualche mese attaccante della sua nuova squadra, l’Olympique Marsiglia, non riesce a trovare un punto d’incontro con la famosa conduttrice Barbara D’Urso. Infatti proprio nelle ultime ore ha condiviso una storia dove attacca duramente la conduttrice definendola “vittima”. Il calciatore fa riferimento al periodo, intorno al 2014, quando la D’Urso ha parlato dell’episodio legato alla figlia di Balotelli, Pia. La piccola, avuta con Raffaella Fico, non è stata subito riconosciuta dal padre, motivo per cui la conduttrice ne parlò all’interno della sua trasmissione. Tuttavia per il calciatore la situazione non si è mai risolta e lo dimostra proprio la storia condivisa dallo stesso su Instagram.

Mario Balotelli attacca sui social la D’Urso, mostrando così di avere ancora delle questioni irrisolte…

All’interno della storia, il calciatore Balotelli recita le seguenti parole: “D’Urso hai campato per mesi per la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? #TvTrash VERGOGNATI!”. Ma spieghiamo meglio i fatti. Durante la puntata trasmessa ieri del nuovo programma della D’Urso, Live – Non è la D’Urso, tra i tanti ospiti è stato invitato anche l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Tra la conduttrice e il fotografo non corre buon sangue per fatti riguardanti a interviste e articoli dedicati ai rispettivi figli. Proprio per questo motivo, Corona chiede scusa alla conduttrice per il suo comportamento. In questo caso però Balotelli non ce l’ha fatta e dopo anni torna a parlare e a dire la sua in merito alla riservatezza e al portare rispetto ai figli. Nel 2014 infatti il calciatore, dopo aver riconosciuto Pia come sua figlia, accusò la D’Urso su Twitter per gli stessi motivi, l’aver trattato un argomento così delicato pubblicamente.

