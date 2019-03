Oggi, 14 marzo 2019, va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e la trasmissione comincia con una dedica dopo il successo di Live, non è la D’Urso.

Torna puntuale l’appuntamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e la conduttrice inizia subito con una dedica speciale: “Oggi ho un vestito pieno di cuori perché? Ieri sera abbiamo debuttato con Live Non è la D’urso, una trasmissione fatta di parole, un format nuovo mai andato in onda.L ‘obiettivo era il 12 % ebbene, io vi amo, grazie. Ieri abbiamo fatto una media del 17% con punte del 26%! In prima serata! Io sono pazza di amore per voi. Ho dormito due ore non me ne frega niente, sono qui vi amo e continuerò a fare questo lavoro con lo stesso amore che voi regalate a me”.

Pomeriggio 5 oggi, 14 marzo: Barbara D’Urso, anticipazioni

Barbara D’Urso poi va ad approfondire gli argomenti di cui si tratterà nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, giovedì 14 marzo. “Vedremo Chicco Nali che ci dirà la verità della guerra tra Tina e Gemma, nella seconda parte parleremo poi dei baby influencer, i bambini milionari del web. Ci collegheremo con Mister e Miss Italia Baby 2018, io non vi dico se sono pro o contro, deciderete voi, ma io mi collegherò con tutti i miss e mister baby d’Italia. C’è chi è contro a queste facilitazioni per i figli “d’arte”, come Batistuta che ha dichiarato: “Mio figlio lavora in una copisteria: potrei dargli tutto, ma così gli toglierei la dignità”. Nella prima parte di Pomeriggio 5 invece si parlerà di attualità come sempre con la storia dell’uomo, Ciro Russo, che ha dato fuoco all’ex moglie e che finalmente è stato arrestato. “Parleremo poi di una storia assurda a Gioia Tauro: una ragazza è stata violentata e ridotta in schiavitù per vent’anni e di segregazione” dichiara Barbara D’Urso e con queste parole lancia così l’inizio del suo programma del 14 marzo.

