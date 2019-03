Nadia Toffa, messaggio emozionante: “Vi mostro un vero guerriero”

La bella e brava giornalista e presentatrice del programma “Le Iene” continua, da qualche tempo, ad essere una vera e propria icona in Italia della lotta contro il cancro. E’ un esempio, infatti, il suo atteggiamento nei confronti di questa malattia, dal momento che non ha mai perso il sorriso e, al contrario, ha utilizzato molto i social per creare un legame ancora più stretto con i suoi fan.

Nelle ultime ore, però, ha condiviso un post emozionato ed emozionante il cui tenore è certamente un attimino più “impegnato”. Il protagonista della clip in questione, infatti, è don Maurizio Patriciello, che da anni fa della lotta contro la camorra e contro l’emergenza rifiuti nella terra dei fuochi una sorta di ragione di vita. Un vero e proprio esempio per tutti

Nadia Toffa mostra su Instagram un “vero guerriero”

Questo il messaggio del post in questione, che viene poco dopo quello dedicato alla madre: “Buongiorno a tutti. Vi mostro il video di un vero guerriero che ogni giorno combatte contro la camorra e dà speranza agli adulti e ai bambini che da anni continuano ad ammalarsi di cancro. Padre sono con lei e prego per voi che il Governo intervenga per aiutarvi. Fate girare perché questo appello arrivi ovunque. Grazie”.