Chi è Ricky Martin: etá, vita privata e tutto quello che c’è da sapere su di lui

Da poche ore si è diffusa una fantastica notizia. Il serale di Amici di Maria de Filippi è pronto per partire. Ed è stato scelto, come direttore artistico, Ricky Martin. L’idolo latino americano, quindi, accompagnerà i ragazzi della scuola in questa fantastica avventure. Ma conoscete proprio tutto di Ricky Martin? No? Beh, questo è l’articolo adatto per voi. Vi spiegheremo brevemente tutto quello che c’è da sapere su di lui. A partire dalla sua età. Fino, poi, ad arrivare alla sua vita privata. Ma non solo. Cercheremo, infatti, di spiegarvi tutte le curiosità legate a questo personaggio. Ma procediamo con ordine.

Ricky Martin: etá del cantante latino americano

Enrique Martin Morales, in arte Ricky, è nato a San Juan il 24 dicembre del 1971. La sua carriera musicale inizia ben presto. Nel 1984, infatti, entra a far parte della boy band Menudo. Ben presto, però, vorrà intraprendere la carriera da solista. Fino a diventare, poi, un icona della musica pop. Grazie, soprattutto, a singoli come Maria e A medio vivir. Da quel momento in poi, la sua carriera non ha mai vissuto un periodo di decadenza. Tanto che, attualmente, il cantante registra degli ottimi ascolti e successi.

Ecco la vita privata del cantante latino americano

Nel 2010 il cantante ha dichiarato la sua omosessualità. E, nel 2016, ha incontrato il pittore Jwan Yosef. La coppia, infatti, si dimostra più innamorata che mai. Ma soprattutto davvero affiatati. In effetti, i due hanno messo su una bellissima famiglia. In realtà, Ricky aveva già avuto due figli, tramite maternità surrogata. Pochi mesi fa, poi, la coppia ha annunciato l’arrivo del terzo figlio. Insomma, un traguardo davvero unico.