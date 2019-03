Amici 18, Ludovica e Jefeo stanno insieme? Scoppia il gossip

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente una voce che per certi aspetti è sorprendente ma che, al di là di tutto, in maniera inevitabile farà piacere a tutti i fan di Amici 18. Stando a quanto si legge, tra i fan, sui vari canali social ed in particolar modo su Twitter, tra Ludovica e Jefeo starebbe nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Per molti, infatti, i due stanno insieme a tutti gli effetti e quelli che erano inizialmente dei semplici chiacchiericci si stanno facendo via via sempre più intensi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo che gravita attorno allo show di “Amici 18, con un particolare riferimento a due concorrenti specifici, vale a dire Ludovica e Jefeo, allora CLICCA QUI!

Proprio in virtù di ciò, in molti hanno temuto che i due potessero, per così dire, essere separati da una mancata ammissione di Ludovica al serale. In realtà, però, questo non è avvenuto. La ragazza, infatti, proprio oggi ha ottenuto la maglia verde e la reazione che hanno avuto dopo questa notizia ha alimentato ancora di più i sospetti.

Amici 18, Ludovica e Jefeo stanno insieme?

Quando Ludovica ha saputo di essere stata ammessa al serale, è corsa ad abbracciare immediatamente Jefeo e Giordano con gli occhi gonfi di lacrime, in un pianto trattenuto e mai fatto esplodere per davvero. Proprio questo abbraccio così caloroso ha destato più di qualche sospetto nei fan che infatti adesso si dicono certi di questa storia d’amore. Insomma, uno dei momenti più emozionanti di questo show al pari del pianto di Alessandro Casillo.