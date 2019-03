Belen Rodriguez stuzzica il pubblico: zoom sulla minigonna ‘troppo’ corta

La nostra showgirl Belen Rodriguez non smette mai di incantare tutti. E così, poche ore fa, ha pubblicato un video su Instagram, in cui stuzzica visibilmente i suoi cari sostenitori. Belen è, infatti, nei camerini di Sanremo Young. Pronta per l’ultima ed imperdibile puntata. Eppure, però, prima di entrare in scena, ci tiene ad incantare i suoi amati followers. Delle immagini, tra l’altro, davvero semplici. Ma che racchiudono, però, a pieno l’unicità della showgirl. Come dicevamo, quindi, Belen è in procinto di entrare all’Ariston. E, come al solito, mostra l’outfit della serata. Ma vediamo tutto nel dettaglio. Perché, vi anticipiamo che, come sempre, è davvero incantevole. Ma, soprattutto, unica.

Insomma, come dicevamo Belen Rodriguez è pronta ad entrare in scena. Ha sicuramente l’adrenalina giusta per affrontare l’ultima puntata di questa sua nuova esperienza televisiva. Infatti, è la prima volta che la showgirl veste i panni di giurata. E, bisogna ammettere, che li ha indossati egregiamente. A detta di tantissimi suoi sostenitori, infatti, Belen ha sempre espresso dei giudizi più che obiettivi. Sottolineando sempre di più le sue competenze nella danza ma, soprattutto, nel canto. Tuttavia, però, prima di calcare il famoso palco dell’Ariston, la showgirl ha voluto omaggiare i suoi fan con delle immagini davvero impressionanti. Come dicevamo precedentemente, infatti, Belen è nei camerini. Intenta agli ultimi accorgimenti prima di entrare in scena. Eppure, però, non manca un esilarante video. La showgirl è davanti allo specchio. E mostra due particolari del tutto inediti. Uno, però, ha catturato l’attenzione di tutti. La gonna è davvero troppo corta. Inutile dire, però, che come sempre, la showgirl è davvero stupenda.