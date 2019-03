C’è Posta Per Te, Carmine ritorna con Marianna: la reazione del paese dopo la puntata è sorprendente.

Una storia singolare, quella raccontata da Maria De Filippi nell’ultima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 16 marzo 2019. È la storia di Carmine e Marianna, una giovane coppia della provincia di Avellino, Conza della Campania. Una coppia messa in crisi da una passione di Carmine che la fidanzata Marianna non gradisce particolarmente: quella per i cani. Carmine possiede infatti ben 28 cani, di cui conosce i nomi a memoria. Una passione che se a Marianna non va a genio, colpisce molto la conduttrice della trasmissione, la cui passione per gli animali a quattro zampe è ben nota. Ma vediamo nel dettaglio come si è conclusa la vicenda e, soprattutto, la reazione dalle persone del loro paese di origine. Da che parte staranno?

Per tutte le informazioni dettagliate su questa e le altre storie raccontate nell’ultima puntata di C’è Posta per Te CLICCA QUI!

C’è Posta Per Te, Carmine ritorna con Marianna: la reazione del paese dopo la puntata

I due fidanzati protagonisti della seguitissima trasmissione del sabato sera, sono una coppia storica: si sono conosciuti infatti e fidanzati quando erano ancora studenti dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi, un paesino vicino a quello di origine. È Marianna a inviare la posta al suo fidanzato Carmine. Il motivo? Tentare di riappacificarsi dopo un brutto litigio dovuto a un motivo molto particolare. La ragazza infatti non apprezza la grande passione di Carmine per i cani, vedendola come una causa di spese per il futuro. Ma Carmine, grazie anche all’indiscusso sostegno di Maria e del pubblico in studio, non cede e decide di non rinunciare assolutamente ai suoi amici a quattro zampe. La questione però ha un lieto fine, e i due decidono di riprovarci nonostante i dissapori.

Leggi anche —->C’è Posta per Te, Marianna è tornata in campagna con Carmine? Ecco tutta la verità

Ma cosa ne pensa la gente? Ebbene, come accade durante ogni storia raccontata da Queen Mary, sul web impazzano commenti di persone che si schierano a favore del mittente o del destinatario della posta. Molte persone della provincia di Avellino, soprattutto su Twitter, hanno riconosciuto i propri compaesani e hanno deciso di commentare “live” la vicenda. Il web è, per la maggior parte, dalla parte di Carmine e del amore per gli animali, ma non mancano i sostenitori della testi di Marianna: troppi animali richiedono un’eccessiva richiesta di spese e disponibilità. Per leggere tutti i commenti più divertenti, basta andare sulla pagina ufficiale di C’è posta per te o seguire l’hashtag della trasmissione su Twitter. E voi, da che parte state?