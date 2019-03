Grave lutto per Stash e Facchinetti, il messaggio straziante sui social: “Purtroppo…”

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore la band di Stash, i The Kolors. Una grave perdita per cui anche Francesco Facchinetti ha espresso il suo dolore sui social. Si tratta di un caro amico, Nelson, di soli 28 anni. Nelson Campbell, californiano, era brand curatore e marketing specialist per alcune case di moda. Un artista a 360 gradi, cultore e amante della musica. Nelson era un amico stretto di Stash e i The Kolors, coi quali si era esibito anche in diversi live della band in Italia. La band vincitrice di Amici e Francesco Facchinetti hanno voluto ricordare l’amico attraverso i rispettivi profili social.

Grave lutto per Stash e Facchinetti, il messaggio straziante sui social per ricordare l’amico

“Scusatemi ragazzi ma non riesco a pubblicare storie in cui parlo e promuovo il singolo oggi..Purtroppo quello che avete letto e che mi state chiedendo è vero. Nelson purtroppo è morto! Io e i ragazzi non riusciamo ancora a rendercene conto, è un dolore straziante. Grazie per l’affetto e la vicinanza.” Con queste parole, il frontman della band dei The Kolors conferma ai fan la triste vicenda, annunciando uno stop nella promozione del loro singolo. Poi qualche ora dopo, Stash pubblica una foto che lo ritrae con l’amico Nelson in uno dei tanti concerti condivisi. Commoventi le parole del cantante:

Anche Francesco Facchinetti, attraverso una storia postata su suo Instagram, esprime tutto il suo dolore per la perdita di Nelson, conosciuto solo 10 mesi prima, ma col quale era già diventato grande amico. “La vita è fatta di attimi, di momenti, di frazioni di secondi. In qualche piccolo file che ho nella mia testa e tengo nei cassetti dei ricordi tu ci sei! Ti ho voluto bene!”. Anche lui posta foto e video in memoria dell’amico scomparso: