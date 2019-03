Ascolti Tv sabato 16 marzo: chiusura con il botto per C’è Posta per Te

Ieri, sabato 16 marzo, ci sono stati tantissimi appuntamenti imperdibili per televisione. Su Canale 5, infatti, è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te. E, bisogna ammettere, che è stato un appuntamento davvero unico. Maria De Filippi, infatti, ha pensato bene di invitare un ospite internazionale. Parliamo, infatti, di Julia Roberts. Tuttavia, però, anche sulle altre reti c’erano altrettanto programmi imperdibili. Su Rai Due, ad esempio, è andato in onda un altro episodio di NCIS: Los Angeles. Mentre su Rai Uno, un film del tutto inedito. Di cui i protagonisti erano Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Ebbene. Come saranno stati, quindi, gli ascolti Tv? Scopriamoli nel dettaglio.

Per ulteriori news su tutti i programmi televisivi ed i conseguenti dati auditel –> clicca qui

Ascolti Tv sabato 16 marzo: chiusura con il botto per C’è Posta per Te

Come sempre, le reti che hanno totalizzato più telespettatori sono principalmente due. Parliamo, infatti, di Rai Uno e Canale 5. Sul primo palinsesto, dopo la finale di Ora o Mai Più, è andato in onda un film eccezionale. Chi m’ha visto, questo è il titolo del film, con protagonisti Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, ha totalizzato circa 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. A differenza, invece, di Canale 5. Lo show di Maria De Filippi, C’è posta per te, si conferma, ancora una volta, imbattibile. Per l’ultima puntata, infatti, sono stati totalizzati 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Niente male, però, per gli altri programmi. Gli altri canali Rai, infatti, hanno trasmesso NCIS: Los Angeles e Sapien-Un solo pianeta. I programmi hanno totalizzato rispettivamente 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share. E 1.477.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Ed, infine, su Italia Uno è stato trasmesso il film d’animazione I Minions. A sua volta, la pellicola ha totalizzato 1.131.000 spettatori pari, quindi, al 5.1% di share.