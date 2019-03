Antonella Clerici e la scollatura mozzafiato: versione ‘Rock’ per Sanremo Young

Venerdì sera, 15 marzo, è andata in onda l’ultima puntata di Sanremo Young. Il talent di Rai Uno, infatti, dopo un mese esatto dall’inizio della seconda edizione, ha chiuso battenti. Decretando, così, il vincitore. La giovane Tecla Insolia è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Risultando la vincitrice di quest’edizione. Ma, soprattutto, sfruttando l’occasione di entrare direttamente a Sanremo Giovani. Anche per quest’anno, la conduttrice del talent è stata Antonella Clerici. La quale si è dimostrata, ancora una volta, una delle presentatrici più idonee a tali trasmissioni. E, d’altra parte, sappiamo benissimo che Antonella è solita condurre trasmissioni musicali. Ricordiamo, infatti, Ti lascio una canzone e Standing Ovation.

Per ulteriori news su Antonella Clerici, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni, i prossimi impegni televisivi ed, infine, le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui

Antonella Clerici e la scollatura mozzafiato: versione ‘Rock’ per Sanremo Young

Anche questa volta Antonella Clerici si è superata. Nell’ultima puntata di Sanremo Young, infatti, la conduttrice ha mostrato un outfit davvero pazzesco. Ebbene si. Perché il suo successo non è solo dovuto alla sua bravura e simpatia. Ma anche, e soprattutto, per la sua bellezza. Nonostante, infatti, Antonella non abbia più un’età giovane, comunque risulta essere una delle donne più eleganti e raffinate della televisione italiane. Pensate, lo è anche quando indossa una look un po ‘rock’. È proprio con questo stile, infatti, che Antonella si è presentata per l’ultima puntata del talent Sanremo Young. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, quindi, la conduttrice indossava un giubbino di pelle ricco di borchie. Abbinato, tra l’altro, ad un bellissimo abito nero. Inutile dire, però, che gli occhi di tutti saranno caduti altrove. Bisogna ammettere, infatti, che la scollatura è davvero esagerata. Tuttavia, però, è davvero fantastica. Non lo pensate anche voi?