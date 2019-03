Nancy Coppola Instagram: la rabbia contro gli haters, lo sfogo in diretta con i suoi fan.

Nancy Coppola, cantante napoletana, è incinta di Giulia. La sua figlioletta nascerà tra due mesi e la Coppola sta aggiornando i suoi fan su come procede la gravidanza. Purtroppo però, come commento ad un video in cui Nancy riprendeva il corredino di sua figlia, alcuni fan l’hanno attaccata. A suo dire, infatti, alcuni followers l’hanno messa alla gogna per queste pubblicazioni sostenendo che non ci sia stato rispetto per chi non riesce ad arrivare alla fine del mese per problemi economici. La cantante e attrice Nancy Coppola però questa volta non ci sta e durante una diretta Instagram, risponde alle accuse.

Nancy Coppola, Instagram: lo sfogo contro gli haters

“Ieri ho pubblicato una foto con il corredino per la mia bambina. Alcuni sono stati carini, altri invece mi hanno accusato del fatto di aver postato queste immagini senza avere rispetto per chi invece non si può permettere di comprare nemmeno una busta di latte. Non credo che un personaggio pubblico, se così mi volete definire, non possa condividere le proprie emozioni. Non ho pubblicato tutine di marca, ho fatto un video semplicissimo in un negozio economico e alla portata di tutti. Poi parlate di beneficenza, io se la faccio la faccio in silenzio. Quando faccio una cosa, la faccio con il cuore. Se mi devo trattenere dal pubblicare la foto di un biberon perché c’è la fame nel mondo e mi accusate non mi va”.

Per sapere tutto su Nancy Coppola e i suoi ultimi gossip –> CLICCA QUI

Nancy Coppola: “Siete ridicoli e pesanti”

“Siete un po’ ridicoli e pesanti. Alcune persone sono veramente fastidiose, io mi faccio i fatti miei sempre, ma alla fine ogni tanto faccio sentire la mia voce. Saranno gli ormoni della gravidanza? Mi volevo sfogare un po’, ogni tanto serve” Nancy Coppola chiude così la sua diretta Instagram, ma non manca di salutare chi invece le dimostra affetto e sostegno. “Ringrazio invece tutti voi che mi state mandando pensieri e regali per la bambina. Ormai ci siamo mancano solo due mesi all’arrivo di Giulia”.