Amici 18, ora è ufficiale: ecco tutti gli allievi che parteciperanno al serale.

Amici di Maria De Filippi è sicuramente uno dei talent show più amati dagli italiani. A testimonianza di ciò, la sua longevità.Quest’anno infatti il talent è arrivato alla sua diciottesima edizione e, tra pochi giorni andrà in onda la fase finale, denominata il Serale. C’è molta attesa per il Serale che andrà in onda a partire da sabato 30 marzo su Canale Cinque. Come ogni anno gli allievi che vi hanno ottenuto l’accesso saranno divisi in due squadre: bianca e blu. Fino a pochi minuti fa c’erano ancora delle maglie verdi (che denotano l’accesso al serale, ndr) da assegnare. Ora però i giochi sono chiusi. Si sono da pochi minuti formate le due squadre, bianca e blu, che, dal 30 marzo parteciperanno al serale. Ecco a voi chi sono tutti gli allievi prescelti.

Amici 18, ufficializzati tutti gli allievi che parteciperanno al serale e la divisione in squadre

Pochi minuti fa si sono esibiti i quattro allievi che non hanno ancora ottenuto la maglia verde. Dopo le esibizioni i professori hanno votato chi far passare al serale. Nonostante secondo i ragazzi che già sono al serale, a meritare la maglia verde sia Miguel, è Alvise che, con la media del 9 davanti alla commissione si aggiudica l’accesso al serale. Ecco dunque quali sono le due squadre di Amici 18 il Serale:

Squadra Blu:

JEFEO

VALENTINA

MOWGLY

TISH

ALBERTO

VINCENZO

Squadra Bianca:

GIORDANA

ALVISE

UMBERTO

LUDOVICA

MAMELI

RAFAEL

Intanto Mameli e Jefeo sono andati a perlustrare le casette all’interno delle quali alloggeranno i componenti delle due squadre per tutta la durata del Serale. Dopo la formazione delle squadre poi è stato anche svelato il nome del secondo direttore artistico. Dopo Ricky Martin, il secondo direttore artistico è il famoso e bravissimo cantante lirico Vittorio Grigolo.