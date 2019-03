Gomorra 4, Salvatore Esposito l’ha rivelato: “Ecco cosa succederà a Genny Savastano”.

I fan della serie non stanno più nella pelle. Ancora pochi giorni e finalmente andrà in onda la quarta stagione di Gomorra. La prima puntata è prevista per venerdì 29 marzo e sarà trasmessa da Sky Atlantic. Gomorra 3 finì con la morte di Ciro l’immortale ed ora i fan si chiedono cosa farà l’altro grande protagonista, ovvero Genniy Savastano. Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny ha provato a far trapelare qualcosa, in merito a quello che i telespettatori ammireranno da venerdì prossimo, attraverso una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco cosa ha rivelato l’attore in merito al suo personaggio in Gomorra 4.

Gomorra 4, parla Salvatore Esposito: ecco cosa succederà a Genny Savastano

Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano, ha ammesso che il suo personaggio nella nuova stagione cercherà di cambiare vita, trasferendosi a Londra con il figlio e la moglie Azzurra: “Diciamo che tenta di trasformarsi in un uomo d’affari” – ha ammesso Salvatore – “Ma bisogna vedere se riuscirà a stare lontano dalla malavita e, sopratutto, se non tornerà ad usare i suoi vecchi strumenti di lavoro”. Detto ciò Salvatore Esposito rivela anche importanti indicazioni legate al ruolo di un altro personaggio chiave, ovvero la moglie di Genny Savastano, Azzurra. Interpretata da Ivana Lotito, la donna avrà un ruolo primario in tutta la quarta stagione. Ecco le parole di Salvatore: “Diventerà a tutti gli effetti il braccio destro di Genny in questa sua nuova veste imprenditoriale. È una figura che crescerà molto”. Infine l’attore racconta come si comporteranno Genny e Azzurra nei confronti del piccolo figlio Pietro. In merito a ciò ha ammesso che cercheranno di tenerlo lontano dal malaffare. Cercheranno, dunque, ma ciò non vuol dire che ci riusciranno. Dunque non ci resta che aspettare venerdì prossimo e scoprirlo insieme.

