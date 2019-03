Laura Pausini, la confessione sul famoso cantante: “Venne a salvarmi!”

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti italiane più apprezzate nel nostro Paese e all’estero. La sua musica non conosce confini e la sua splendida voce è, oramai, conosciuta in tutto il mondo. Un talento puro e cristallino della musica italiana che vanta milioni di fan. Fan che sono colmi di gioia nell’apprendere la notizia che, questa estate Laura Pausini percorrerà una tourneé per tutta Italia insieme ad un artista anche lui molto amato dal pubblico e amico della Pausini. In merito a quest’ultimo Laura in una intervista ha speso parole davvero belle. Ha raccontato il loro rapporto, il progetto del tour ed un retroscena davvero inaspettato che li lega.

Laura Pausini la rivelazione sul famoso cantante: “Venne a salvarmi in un momento in cui…”

Dal 26 giugno 2019 Laura Pausini inizierà un tour che la porterà in tantissime regioni d’Italia. Ma non sarà sola, con lei ci sarà anche un altro amatissimo cantante italiano e suo grande amico. Stiamo parlando di Biagio Antonacci. Il tour infatti si chiamerà Laura Biagio Stadi 2019. I fan già non vedono l’ora di assistere alle loro esibizioni che, sicuramente, saranno memorabili. Dopo una amicizia che li lega da tantissimi anni, finalmente Laura e Biagio hanno avviato un progetto artistico insieme, così come ha spiegato la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni: “Vorrei che la gente vedesse che siamo semplicemente due amici che fanno i cantanti”. Detto ciò, la Pausini dichiara di considerare Antonacci come un suo San Francesco e come il fratello che non ha mai avuto, rivelando anche un inedito retroscena legato ad un momento difficile che la cantante stava vivendo: “Portava sempre i sandali e non era di moda e poi perché venne a salvarmi in un momento in cui ero proprio giù. Mi ha portato a cena, mi ha fatto fare il giro di Rozzano, dove stava, e mi ha lasciato sfogare senza fare troppe domande, perché tante cose le conosceva e mi capiva, anche se non è che fossimo già così amici”.

