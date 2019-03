“Live – Non è la D’Urso”, ospiti e cast della seconda puntata

Dopo il successo della prima puntata, tornerà domani sera il programma condotto dalla bravissima e bellissima Barbara D’Urso che tanto sta facendo parlare di sé. Ed a tal proposito la seconda puntata promette fuoco e fiamme. Partita con il botto con le scuse fatte pubblicamente alla conduttrice da Fabrizio Corona e con ospiti di assoluto livello, si ha la netta impressione che anche la seconda puntata si andrà a collocare sulla stessa falsa riga.

C’è tanta curiosità di conoscere quelli che saranno i protagonisti che si andranno ad affiancare a Carmelita nel programma ed a tal proposito andiamo ad elencare quelli che saranno gli ospiti, fornendo anche qualche interessante anticipazione.

Live – Non è la D’Urso: ospiti ed anticipazioni della seconda puntata

Si tratta di una puntata che partirà, come si suol dire, col botto e che promette fuoco e fiamme dal momento che l’ospite di eccezione è una star di caratura internazionale come Brigitte Nielsen. Si tratta di una famosissima attrice diventata per la quarta volta mamma all’età di 54 anni. Si tratta, come ammesso dalla stessa Barbara, di una esclusiva mondiale dal momento che la donna non si presta spesso a questo tipo di interviste. Al momento, invece, non si conoscono i nomi di quelli che saranno gli altri ospiti.