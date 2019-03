Emily Ratajkowski fa impazzire i followers su Instagram: il bikini non contiene le sue forme.

È una delle top model più famose del mondo. Bella a dir poco e estremamente sensuale, Emily Ratajkowski è tra le donne più amate e desiderate dagli uomini. Merito del suo corpo mozzafiato, che la supermodella statunitense ama mettere in mostra sui suoi social, mandando letteralmente fuori di testa i suoi followers. Followers provenienti da ogni parte del mondo, che inondano di commenti ogni singola foto postata dalla prorompente Emily. Ed è quello che è successo anche dopo lo scatto pubblicato qualche ora fa dalla Ratajkowski, in cui la ragazza indossa un bikini che valorizza al massimo il suo corpo scolpito.

Per tutte le ultime news su Emily Ratajkowski e tutte le modelle più famose e seguite CLICCA QUI!

Emily Ratajkowski fa impazzire i followers su Instagram: il bikini non contiene le sue forme

Emily Ratajkowski è solita postare foto in costume. A volte da sola, a volte in compagnia, come è accaduto qualche giorno fa, quando la modella si è messa in posa con una sua collega e amica, la modella curvy Caitlin King. Una foto apparentemente normale, ma che però ha generato tantissime polemiche. Secondo molti utenti infatti, affiancandosi alla sua amica notevolmente più in carne, Emily voleva solo mettere in risalto il suo fisico. Un’accusa dalla quale la modella si è subito difesa, specificando che tutte le forme sono belle e il suo intento era quello di valorizzare la fisicità della collega, e non il contrario.

Forse ti interessa anche leggere —->Emily Ratajkowski, Instagram bollente: la biancheria non copre tutto

A scanso di equivoci, però, la bella Emily è tornata sui suoi passi.. e qualche ora fa ha deliziato i suoi fedeli fan di Instagram con una foto davvero interessante. Si tratta di una foto in bianco e nero, in cui la bellissima modella e attrice indossa un costume da bagno. La posa è molto sensuale, come lo sguardo: Emily poggia una mano e una gamba su una sedia, l’altra mano cade sul fianco. Un fianco esaltato alla perfezione dal bikini bianco, rigorosamente a vita alta. Capelli legati ma spettinati, orecchini ben in vista, come le sue notevoli forme.

Visualizza questo post su Instagram 💪 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Mar 19, 2019 at 7:34 PDT

La foto, come sempre quando di tratta di Emily Ratajkowki, ha fatto in poco tempo il pieno di like e commenti, tra i quali spicca quello di una star super famosa. Si tratta di Paris Hilton, che ha commentato la foto della ragazza in modo molto particolare: tre emoji raffiguranti una fiamma, ad indicare quanto lo scatto della bella Emily sia estremamente hot!