Tish e Alberto, allievi di Amici 18, hanno chiarito. Con un lungo abbraccio hanno fatto pace.

Il daytime del 19 marzo 2019 di Amici di Maria De Filippi ha visto il chiarimento tra Tish ed Alberto. I due hanno attirato l’attenzione di tutto il pubblico del programma: a fine marzo andrà in onda il Serale di Amici ed i loro fan sperano che la coppia capiti nella stessa squadra.

Amici 18, Tish e Alberto fanno pace: il dolcissimo gesto

Nel daytime di Amici 18, il 19 marzo 2019, è stato mostrato un momento molto tenero. La cantante Tish sta vivendo un momento di difficoltà e si è confidata con il mastro Rudy Zerbi. Con un pò di fatica e con la voce del pianto, la ragazza ha fatto capire che alcune questioni personali non le permettono di vivere la scuola serenamente. Una volta rientrata in sala relax ha incrociato Alberto. I due si sono abbracciati calorosamente: nessuno sa se tra i due ci sia amore o una grande amicizia ma i fan li vorrebbero insieme.

C’era stato un litigio qualche giorno fa tra Tish e Alberto, ma oggi il ragazzo vedendola in lacrime ha messo l’orgoglio da parte ed è andata ad abbracciarla. Tish le ha sussurrato: “Avevo difficoltà a parlare cercavo di essere simpatica. Non sono venuta a chiederti direttamente scusa ma lo avrai capito che ho cercato di comportarmi in maniera diversa”.

La dolce scena è stata pubblicata anche dal profilo ufficiale di Amici su Instagram con la didascalia: “Tempo di chiarimenti e scuse per Tish”. La ragazza ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Alberto Urso e finalmente è stato messo un punto alle tante incomprensioni dei due.

