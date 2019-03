Francesca Fioretti, fidanzata dell’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto il 4 marzo 2018, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair.

È passato poco più di un anno da quella tragica scomparsa. Francesca Fioretti il 4 marzo 2018 ha perso il suo compagno, il papà di sua figlia, Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è stato trovato nella camera d’albergo prima di Udinese-Fiorentina morto: probabilmente deceduto nel sonno, forse per un arresto cardiocircolatorio. Volato a miglior vita, ha lasciato lo strazio nella vita di Francesca Fioretti, ex gieffina, che ha raccontato la sua seconda vita al quotidiano Vanity Fair. Il messaggio è straziante.

Francesca Fioretti, ad un anno dalla morte di Astori: il messaggio straziante

Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, morto il 4 marzo 2018, ha raccontato lo strazio e la sua seconda vita iniziata dopo la scomparsa del suo fidanzato al quotidiano Vanity Fair.

La donna ha raccontato che molte persone, lo scorso 4 marzo, le hanno chiesto se avesse dormito: ha spiegato che per lei è 4 marzo in ogni istante, mentre dorme, mentre mangia, mentre va a dormire. Le è caduta una tragedia addosso e la sua vita è cambiata per sempre.

“Ho dovuto tirare fuori un’energia ed un coraggio che non sapevo di avere”, racconta Francesca che da quando ha perso Davide, sostiene di essere diventata una donna che affronta sfide che non pensava di poter riuscire a superare. “Parlare di Davide al passato è impossibile”, dice Francesca. Non vuole compassione e spiega che ognuno affronta il dolore a modo proprio. Ha raccontato di essere andata da una psicologa infantile dopo la scomparsa del compagno: la troppa confusione le faceva temere di non essere in grado di gestire sua figlia, Vittoria. Dopo strazianti discorsi su Davide Astori, la bella Francesca ha raccontato di aver partecipato al Grande Fratello ed ora recita a teatro: stare sul palco, spiega, è una salvezza. Le permette di concentrarsi su ciò che vuole essere, sul piacere di interpretare un testo.

Francesca desidera ritornare a sorridere: “Ho poco più di trent’anni e anche se a volte penso che innamorarsi di nuovo sia impossibile, mi auguro ancora di scoprire posti nuovi, ridere e uscire a cena con gli amici”. Ha raccontato poi il suo primo incontro con Davide in un bar: da quel giorno non si sono mai separati. Ha infien aggiunto:

“In giro mi scrutano come se avessi una malattia e sembrano gli stessi che avevo davanti nei primi giorni. Occhi vuoti, che non sapevano dirmi niente, neanche “mi dispiace”. Occhi che a volte mi trovavo a rincuorare io. Per me non vorrei niente di più di quel che avevo prima, ma spero solo che gli altri non vedano eternamente davanti a loro la sagoma di una vedova disperata”.

La bella trentenne vuole ritornare a vivere per Vittoria, per se stessa. Le auguriamo di essere felice, nonostante la brutta tragedia che le è piombata addosso.

